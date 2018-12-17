قرعة نارية.. صلاح يصطدم بعملاق ألمانيا في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

أقيمت قرعة دور الـ16لدوري أبطال أوروبا، والتي أعلنت عن مواجهات نارية.

وكشفت القرعة عن مواجهة نارية لليفربول أمام العملاق الألماني بايرن ميونيخ، فيما يصطدم مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، فيما يواجه ريال مدريد وبرشلونة مواجهتين أسهل نسبيا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي - شالكه الألماني

أتليتكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي - باريس سان جيرمان

توتنهام الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني

أوليمبيك ليون الفرنسي - برشلونة الإسباني

روما الإيطالي - بورتو البرتغالي

أياكس الهولندي- ريال مدريد الإسباني

ليفربول الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب المتأهلين الفرق التي صاحبتهم في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر.

وقسمت الفرق المتأهلة لدور الـ16 إلى تصنيفين، الأول الفريق التي تصدرت مجموعاتها، والثاني للفريق أصحاب الوصافة بالمجموعات، فيما تحولت الفرق أصحاب المركز الثالث إلى بطولة الدوري الأوروبي.

8 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي (بروسيا دورتموند الألماني – برشلونة الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي - بورتو البرتغالي – بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الأسباني – يوفنتوس الإيطالي).

أما أصحاب المركز الثاني فهم (أتليتكو مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- ليفربول الإنجليزي- شالكه الألماني- آياكس الهولندي- ليون الفرنسي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).