الان تتابع أبطال أوروبا: ليفربول في مواجهة نارية مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية، ستحمل الكثير من الإثارة.

وسيواجه شالكه الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني بيوفنتوس الإيطالي.

وسيقابل مانشستر يونايتد الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما سيلعب توتنهام الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيلاقي أولمبيك ليون الفرنسي برشلونة الإسباني، فيما سيواجه روما الإيطالي بورتو البرتغالي.

وسيلتقي أياكس الهولندي بريال مدريد الإسباني، على أن يلعب بايرن ميونيخ الألماني ضد ليفربولالإنجليزي.

وكان من المنتظر أن تسفر القرعة عن لقاءات قوية، بالنظر إلى تأهل قوى كبرى إلى الدور ثمن النهائي، خصوصا من إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

تجدر الإشارة إلى أن نهائي “شامبيونزليج” سيقام في يونيو 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتليتكو مدريد.

وستكون هذه المرة الخامسة التي تحظى فيها العاصمة الإسبانية بشرف استضافة النهائي، والتاسعة فيإسبانيا.