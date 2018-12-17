الامارات | مواجهات صادمة في قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات صادمة في قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات صادمة لبعض الفرق كما هو متوقع حيث أصطدم يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد بينما يواجه بايرن ميونخ وليفربول في لقاء ناري،

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة أياكس بينما يلاقي برشلونة فريق ليون، ويواجه مانشستر يونايتد غريمه سان جيرمان ويلاقي مانشستر سيتي فريق شالكه، ويصطدم بوروسيا دورتموند مع توتنهام أما اللقاء الاخير فيجمع روما وبورتو.

