شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: الإنجليز يصطدمون بالألمان ومواجهة نارية بين أتليتكو ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمدينة نيون السويسرية، إذ أسفرت عن مواجهات قوية لمعظم الأندية الإنجليزية، فيما يواجه عملاقي إسبانيا ريـال مدريد وبرشلونة اختبارات أسهل، في الوقت الذي يصطدم فيه ثالث الفرق الإسبانية أتليتكو مدريد مع عملاق إيطاليا يوفنتوس.

ووقعت الفرق الإنجليزية والألمانية في مواجهات مباشرة، إذ يصطدم ليفربول مع عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونخ، كما يواجه توتنهام عقبة ألمانية أخرى، هي بروسيا دورتموند، ولم يختلف الحال بالنسبة لمانشستر يونايتد إذ يلتقي ثالث الفرق الألمانية شالكة، فيما سيخوض مانشستر يونايتد اختبار قوي أمام النجم البرازيلي نيمار وزملائه في باريس سان جيرمان الفرنسي.

في المقابل، تبدو مواجهات كل من برشلونة وريـال مدريد أسهل بعض الشئ، إذ يواجه البلوجرانا فريق ليون الفرنسي، فيما يخوض حامل اللقب ثمن النهائي أمام أياكس الهولندي.

وستكون مواجهات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا كاملة كالآتي:

شالكة أمام مانشستر سيتي

أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس

مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

توتنهام أمام بروسيا دورتموند

ليون أمام برشلونة

روما أمام بورتو

أياكس أمام ريـال مدريد

ليفربول وبايرن ميونخ