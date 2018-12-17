شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي»: أطالب جماهير الأهلي بالصبر وأسعى للفوز بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، إن اختياره للقلعة الحمراء جاء بسبب اسم النادي وتاريخه وأهدافه.

وأوضح، في المؤتمر الصحفي لتقديمه، أنه تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية لكن «عرض الأهلي كان الأفضل بفارق كبير»، مضيفًا: «كنت أريد هذه الفرصة وهي في يدي الآن ولن أتركها».

وأكد المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء: «اخترت الأهلي لأنه نادٍ كبير، كبير جدًا، وتاريخه عظيم، وأهدافه كبيرة».

وعن طريقة اللعب التي سيتبعها مع الفريق، أوضح الأوروجواني: «خضت تجارب في أماكن مختلفة ودول مختلفة، في أوروبا يلعبون بطريقة 4-2-3-1 وفي أمريكا الجنوبية 4-3-3، وسأختار الطريقة المناسبة لمصر»، فيما أوضح أنه عليه دراسة ما يملكه من اللاعبين أولًا قبل اختيار طريقة اللعب.

ووجه المدير الفني الجديد رسالة لجماهير فريقه قائلًا: «اصبروا على الفريق وسأعمل بجد للوصول للأهداف التي نريدها جميعًا وأنا مقتنع أنني سأستطيع الوصول لهذه الأهداف».

وكان الأوروجواني قد أكد أن أحد أهدافه مع النادي الأهلي الفوز بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.