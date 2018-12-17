شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني الجديد للأهلي يتحدث عن اكتشافه «سواريز وجريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، إنه كان محظوظًا باكتشاف نجمي الكرة العالمية لويس سواريز وأنطوان جريزمان، مؤكدًا حبه لاكتشاف اللاعبين أصحاب الشخصية.

وتحدث الأوروجواني في المؤتمر الصحفي لتقديمه في النادي الأهلي قائلًا: «أنا قادم من عالم يعطي فرصة للاعبين الجدد، هذا يحدث معي يوميًا، كنت محظوظًا باكتشاف سواريز وجريزمان في طريقي، والحقيقة أنهما جيدون، وأنا أحب اكتشاف اللاعبين الموهوبين أصحاب الشخصية وبذلك أستطيع مساعدته».

وعلى الجانب الآخر، أوضح «لاسارتي» أنه سيحضر مع طاقم عمله، فيما سيضاف إليهم مدربون مصريون من اختيار النادي.