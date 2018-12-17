شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: التفاوض مع «لاسارتي» لم يستغرق وقتًا كبيرًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر لجميع الحضور لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مارتن لاسارتي، لقيادة الفريق الأول.
وقال عبدالحفيظ إن التفاوض مع لاسارتي لم يستغرق وقتا كبيرا، وذلك لسببين الأول اسم النادي الأهلي ومكانته واسم المدير الفني.
وأضاف: «التفاوض لم يتجاوز 10 أيام، والعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، يبدأ من يوم 28 ديسمبر الجاري بشكل رسمي، وينتهي بنهاية 2019-2020».
وأبدى عبدالحفيظ تفاؤله بوجود لاسارتي على رأس القيادة الفنية للفريق، مؤكدا على التعاون؛ من أجل تحقيق النتائج، وأن القادم أفضل.
شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: التفاوض مع «لاسارتي» لم يستغرق وقتًا كبيرًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .