شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ليجا 16»: برشلونة «ميسي» ينتقم من ليفانتي.. وبيتيس يهيمن على كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 4 مباريات لُعبت يوم أمس، الأحد، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني «لا ليجا»، كانت أبرزها في ملعب سيوداد دي فالنسيا عندما استضاف ليفانتي فريق برشلونة في مباراة ثأرية للضيوف أمام الفريق الذي كبدهم هزيمتهم الوحيدة في لا ليجا الموسم الماضي.

وانتقم برشلونة من مضيفه بخماسية نظيفة في نتيجة عريضة وثقيلة، تسبب فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ساهم في تسجيل جميع الأهداف الـ 5، مسجلًا 3 أهداف «هاتريك» وصانعًا لهدفين.

ودون ميسي مع هذا الفوز رقمًا تاريخيًا على مستوى برشلونة، عندما أصبح أول لاعب يشترك في تحقيق الفوز مع العملاق الكتالوني في 323 مباراة في لا ليجا، متجاوزًا الرقم السابق في النادي والمسجل باسم لاعب الوسط الإسباني، تشافي هيرنانديز (322).

وأصبح ميسي أول لاعب في الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى هذا الموسم يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري (14) ويصنع 10 أهداف أو أكثر في الدوري (10).

ودون ميسي هدفه الـ 50 خلال عام 2018، ليكون أول لاعب يصل إلى هذا الرقم التهديفي خلال العام الحالي (مع الأرجنتين وبرشلونة).

وواصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز تألقه في مواجهات ليفانتي، فسجل للمباراة الخامسة على التوالي في مواجهاته للفريق في لا ليجا (5 أهدف في 5 مواجهات بمعدل هدف في كل مباراة).

وفي ملعب كورنيلا البرات، سقط إسبانيول للجولة الخامسة على التوالي عندما سقط على ملعبه ضد ريال بيتيس بنتيجة 3-1.

وأضاع إسبانيول فرصة الفوز بالمباراة عندما أهدر تقدمه بهدف نظيف، ليستقبل ثلاثة أهداف ويتلقى هزيمته الثالثة على التوالي بملعبه، ويستقبل خلال هذه المباريات الـ 3 (جيرونا، برشلونة وريال بيتيس) إجمالي 10 أهداف، بعد أن كان استقبل هدف وحيد في أول 5 مباريات له في معقله بالدوري هذا الموسم.

وحقق ريال بيتيس فوزه الثالث على التوالي، والرابع في الجولات الـ 5 الأخيرة، ليصبح على بعد 4 نقاط من المربع الذهبي للمسابقة.

وحقق ريال بيتيس سلسلة نتائج لم تتحقق في تاريخ لا ليجا سوى في مناسبة واحدة، وذلك عندما أصبح ثاني نادي في تاريخ المسابقة يهزم 3 منافسين من إقليم كتالونيا في معقلهم خلال موسم واحد (جيرونا، برشلونة وإسبانيول)، بعد أتلتيكو مدريد في موسم 1965/1966 عندما حقق الفوز على برشلونة، إسبانويل، وساباديل في معقلهم بكتالونيا.

وفي ملعب إل ألكوراز، كاد فياريال بـ 10 لاعبين أن ينتزع الفوز من معقل هويسكا، ولكن أصحاب الأرض سجلوا هدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع ليتعادلوا بنتيجة 2-2. ويستمر فشل هويسكا في تحقيق الفوز للجولة الـ 15 على التوالي هذا الموسم.

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم الكولومبي كارلوس باكا لهدف من هدفي فياريال، ليصبح اللاعب هو الهداف التاريخي الكولومبي لمسابقة لا ليجا بعد أن رفع من إجمالي رصيده التهديفي في المسابقة إلى 53، متجاوزًا الرقم السابق المدون بأسم مواطنه وهداف أتلتيكو مدريد السابق، راداميل فالكاو (52).

وفي الأندلس، حافظ إشبيلية على سلسلة نتائجه الجيدة وحقق الفوز على ضيفه جيرونا بنتيجة 2-0، ليحافظ الفريق على تواجده ضمن رباعي القمة ويحافظ على الفرق بينه وبين المتصدر عند 3 نقاط.

وتألق الجناح الأسباني بابلو سرابيا الذي سجل هدف من هدفي فريقه في المباراة، ليصبح أكثر لاعب إسباني ساهم في تسجيل أهداف في لا ليجا هذا الموسم برصيد 12 مساهمة تهديفية (سجل 6 وصنع 6)، مناصفة مع المهاجم الإسباني إياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو (12 مساهمة تهديفية ايضًا).

وواصل إشبيلية تفوقه الكاسح ضد جيرونا في لا ليجا، فمواجهة الأمس بين الفريقين هي المواجهة الثالثة بينهما في تاريخ المسابقة، وفاز إشبيلية بجميع المواجهات محافظًا على نظافة شباكه في جميع هذه المباريات.