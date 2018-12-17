شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للنادي الأهلي لتقديم مدربه الجديد (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد النادي الأهلي، الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم مدربه الجديد مارتين لاسارتي. لمتابعة البث المباشر:

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