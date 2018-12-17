انتهاء عقوبة إيقاف حكم مباراة الأهلى والترجى فى دوري أبطال أفريقيا

فجر مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن الحكم الجزائرى مهدى عبيد شارف لم يخضع لأية تحقيقات من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، على خلفية الأخطاء التى ارتكبها في مباراة الذهاب من نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى جمعت بين فريقى الأهلي والترجي التونسى بملعب "برج العرب".

وقال مصدر من الاتحاد الجزائرى، فى تصريحات صحفية، إن عقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد الحكم الجزائري مهدى عبيد شارف لمدة شهر قد انتهت، موضحاً أن الاتحاد القارى بإمكانه تمديد عقوبة الإيقاف ضد الحكم الجزائرى لمدة 20 يوماً أخرى.

وكشف المصدر أن الحكم مهدى عبيد شارف بعيد كل البعد عن كل اتهامات الفساد التى وجهت إليه، وأنه يتمتع بمعنويات مرتفعة لثقته فى نفسه وفى أخلاقه.

وكان تقارير صحفية جزائرية ذكرت، فى وقت سابق، أن الاتحاد الأفريقى قرر استدعاء الحكم الجزائرى مهدي عبيد شارف للتحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وهو ما تم نفيه من جانب مصدر من الاتحاد الجزائرى.