قرعة دوري أبطال أوروبا تضع ليفربول فى مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة مع ليون

أسفرت قرعة دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا التي أقيمت اليوم، الاثنين، بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة ليون الفرنسى مع برشلونة الإسبانى، روما الإيطالى مع بورتو البرتغالى، وليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألمانى.

وتنص لوائح قرعة الدور ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، على لقاء الفرق أصحاب المراكز الأولى فى المجموعات الثمانية أصحاب المراكز الثانية، ولا يمكن للفرق التى التقت فى دور المجموعات أن تلتقى فى دور الـ16، بجانب عدم وقوع فريقين من نفس البلد بمواجهة واحدة.

الفرق التى أنهت مشوارها فى صدارة المجموعات الثمانية هى برشلونة، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، مانشستر سيتى، باريس سان جيرمان، بورتو، ريال مدريد، أما الفرق التى احتفلت مركز "الوصافة"، فهى أياكس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، ليون، مانشستر يونايتد، روما، شالكه، وتوتنهام.

وكشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، فى وقت سابق، عن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وتقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق التى احتلت المركز الثانى يومى 12 و13 فبراير المقبل، أو يومى 19 و20 من نفس الشهر، بينما تقام مباراة الإياب على ملاعب أصحاب المراكز الأولى يومى 5 و6 مارس المقبل أو 12 و13 من نفس الشهر.