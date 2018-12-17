شكرا لقرائتكم كاف يرد على إجبار كوت ديفوار على تنظيك كان 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، ما تردد عن إجبار كوت ديفوار على إستضافة نسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، لم تتخذ أي قرار بشأن منح الكاميرون تنظيم نسخة 2021 من بطولة كأس الأمم الأفريقية على أن تستضيف كوت ديفوار نسخة 2023 من الحدث القاري.

وقال مصدر بالاتحاد الافريقي لهيئة الاذاعة البريطانية، "نؤكد للجميع أن اللجنة التنفيذية لم تتخذ أي قرار بشأن البلد المنظم لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، نحن ننتظر حالياً تحديد البلد المستضيف لنسخة 2021 ثم سنري ماذا سيحدث بعد ذلك".

كان الاتحاد الايفواري لكرة القدم قرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية ضد قرار الاتحاد الافريقي بمنح الكاميرون تنظيم نسخة 2021 من كأس الأمم الافريقية التي كانت مقررة في كوت ديفوار.

وكان الكاف أعلن في 30 نوفمبر الماضي سحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنية التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى الوضع الأمني المضطرب في بعض أرجائها.