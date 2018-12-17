شكرا لقرائتكم كاف يتجاهل التحقيق مع مهدي عبيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لم يخضع لأية تحقيقات من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، على خلفية الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت بين ناديا الاهلي والترجي التونسي بملعب "برج العرب".

وقال مصدر من الاتحاد الجزائري في تصريحات صحفية أن عقوبة الايقاف الصادرة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، ضد الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لمدة شهر قد انتهت، موضحاً أن الاتحاد القاري بإمكانه تمديد عقوبة الايقاف ضد الحكم الجزائري لمدة 20 يوماً أخرى.

وكشف المصدر أن الحكم مهدي عبيد شارف بعيد كل البعد، عن كل اتهامات الفساد التي وجهت إليه، موضحا انه يتمتع بمعنويات مرتفعة لثقته في نفسه وفي أخلاقه.

وكان تقارير صحفية جزائرية ذكرت في وقت سابق، أن الاتحاد الافريقي قرر إستدعاء الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف للتحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وهو ما تم نفسه من جانب مصدر من الاتحاد الجزائري.