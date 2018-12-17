شكرا لقرائتكم مواجهات ساخنة وأخرى باردة في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون، والتي ضمت 16 فريق أصحاب المراكز الأول والثاني في دور المجموعات.

القرعة كان لها قواعد محددة تمنع مواجهة أي فريقين من نفس الدولة أو من نفس المجموعة، على أن يقابل كل صاحب مركز أول فريق من أصحاب المركز الثاني.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

شالكة ضد مانشستر سيتي.

أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس.

مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان.

توتنهام هوتسبير ضد بروسيا دورتموند.

أولمبيك ليون ضد برشلونة.

روما ضد بورتو.

أياكس ضد ريال مدريد.

ليفربول ضد بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن الفرق صاحبة المراكز الثاني في المجموعات ستخوض مباراة الذهاب من دور الـ 16 على ملعبها.



مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (1)



مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (2)



مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (3)



مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (4)



مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (5)



مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (6)



مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا (7)