شكرا لقرائتكم فيديو.. عبد الحفيظ يهدى لاسارتي قميص الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي "قميص" النادي الاهلي للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق في ختام المؤتمر الصحفي الذي أنتهى منذ قليل لتقديم المدرب الأجوياني وحمل القميص رقم 5 وهو الرقم المُفضل للمدرب الجديد للأهلي. وقدم مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق للأهلي الشكر للحضور الكريم في المؤتمر الصحفي ، وعلق: اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم الأندية الموجودة في المنطقة ..وأهدافه عظيمة ، موضحاً أنه معجب بسياسة الاهلي لأنه ينافس على البطولات فأنا أعيش الكرة بشغف وحضرت لمصر من أجل التتويج بالبطولات والفوز.

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