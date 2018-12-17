شكرا لقرائتكم لاسارتى: تاريخ الأهلي يجبرني على النجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هذه أول مرة أعمل في إفريقيا مثلما فعلت ذلك في أوروبا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"كنت أحتاج لمثل هذه الفرصة والعمل في إفريقيا، ولن أفقدها" ، حيث اخترت الأهلي لأنه ناد كبير ، وتاريخه عظيم وأهدافه كبيرة وهذا سبب اختياري له".

وأشار لاسارتى أن من يعيش الكرة بشغف يضع أهداف له وينجح في الوصول إليها ، مصيفا أنه يعد بالعمل ويتمنى أن يقود الفريق للتتويج بالبطولات، قائلا " سأعمل بجد وهذا أمر هام".