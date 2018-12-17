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شكرا لقرائتكم لاسارتى: تاريخ الأهلي يجبرني على النجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هذه أول مرة أعمل في إفريقيا مثلما فعلت ذلك في أوروبا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"كنت أحتاج لمثل هذه الفرصة والعمل في إفريقيا، ولن أفقدها" ، حيث اخترت الأهلي لأنه ناد كبير ، وتاريخه عظيم وأهدافه كبيرة وهذا سبب اختياري له".
وأشار لاسارتى أن من يعيش الكرة بشغف يضع أهداف له وينجح في الوصول إليها ، مصيفا أنه يعد بالعمل ويتمنى أن يقود الفريق للتتويج بالبطولات، قائلا " سأعمل بجد وهذا أمر هام".
وأشار الأوروجوياني خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأهلي للإعلان عن مدربه الجديد، أنه يؤمن بمصطلح الانتماء، مشيراً أنه حرص على الإبقاء على ثنائي مصري في الجهاز الفني لإيمانه بذلك ، وأكد لاسارتي أنه لم يضع شروطا أثناء التفاوض مع النادي الأهلي.
لاسارتي أضاف أنه كان محظوظاً باكتشاف نجوم كبار مثل لويس سواريز نجم منتخب الأوروجواي وبرشلونة، وكذلك جريز مان نجم المنتخب الفرنسي، مؤكداً انه يحب اكتشاف اللاعبين الموهبين أصحاب الشخصيات القوية .
وعن الطريقة الفنية التي سيتبعها مارتن لاسارتي مع الأهلي، أكد الأوروجوياني أنه عمل بطرق فنية عديدة وهذا يساعده على اختيار الطريقة الأنسب، مشيراً أنه سيعمل على دراسة اللاعبين أولاً ثم يقرر الطريقة الأنسب للفريق الأحمر، مشيراً إلى التغيير بأنه سيأتي بشكل تدريجي لكنه يفضل طريقه ٤-٢-٣-١.
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