شكرا لقرائتكم لاسارتي: تعاقدت مع الأهلي من أجل حصد البطولات(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق للأهلي الشكر للحضور الكريم في المؤتم الصحفي ، وعلق: اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم الأندية الموجودة في المنطقة وأهدافه عظيمة ، موضحاً أنه معجب بسياسة الاهلي لأنه ينافس على البطولات فأنا أعيش الكرة بشغف وحضرت لمصر من أجل التتويج بالبطولات والفوز.





و أضاف لاسارتي فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام داخل مقر النادي بالجزيرة هناك وسائل كثيرة لتحقيق طموحاتي مع الأهلي أهمها تشكيلة لاعبين جيدة ، وكل شخص يعمل ما هو مطلوب منه ،لاعب صغير السن أو لاعب كبير،على الجميع أن يجتهد ويعمل كفريق واحد حتى نُحقق أهدافنا .





لابد أن تكون هناك "روح" للفريق ..لما نكسب ونحقق أهدافنا ..في فريق مهم وكبير كالأهلي ..هذا يؤدي إلى سعادة الجمهور واللاعبين ..كل الجمهور الذي يثق في وفي اللاعبين سيكونوا راضيين عن عملي لأننا سنجتهد.