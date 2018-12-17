شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ: الأهلي يترقب بصمات لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، سعادته بتعاقد النادى مع الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، متمنياً إن يكون للمدرب بصمة فى تاريخ القلعة الحمراء.

قال سيد عبد الحفيظ فى مؤتمر تقديم لاسارتى لوسائل الإعلام والمنعقد حاليا بالقلعة الحمراء:" المفاوضات لم تستغرق وقت طويل نظرا لرغبة الطرفين في إتمام التعاقد الذى يمتد لمدة موسم ونصف". تابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن لاسارتي سيقود الفريق بداية من يوم 27 ديسمبر الجارى والتعاقد تم معه لمدة موسم ونصف.

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