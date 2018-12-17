شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ يوجه الشكر لـ"غالي وفضل وهيثم عرابي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أنه سيكون هناك متابعة جيدة للاعبي الشباب وسيتم اختيار اللاعبين أصحاب الشخصية".

وأضاف في المؤتمر الصحفي لتقديم لاسارتي لوسائل الإعلام :"ولا بد أن يكون هناك شكر واجب لبعض الأشخاص أمثال محمد فضل و عدلي القيعي وعلاء ميهوب وهيثم عرابي الذي كان له دور كبير في إنهاء التعاقد مع لاسارتي.

وواصل "لا أحد يبدأ من الصفر بل جميعنا نكمل بعضنا الأخر، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قادر على النجاح، وكل الدعم للجهاز الفني الجديد للمدرب لاسارتي