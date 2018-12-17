شكرا لقرائتكم ميدو: سأعيد الوحدة إلى تحقيق النتائج الإيجابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المصري أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي الوحدة والمدرب المؤقت للفريق، ثقته بالعناصر التي تكتنزها صفوفه، مشيراً إلى أن محادثته مع الرئيس حاتم خيمي ونائبه عبدالله خوقير كانت سبباً رئيسياً لموافقته على تولي المنصب.

وقال ميدو في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": بدأنا المفاوضات منذ 48 ساعة ووصلنا إلى اتفاق بعدما وجدت أنني أتشارك أغلب وجهات النظز مع حاتم خيمي وعبدالله خوقير، فيما يتعلق بإعادة الفريق إلى النتائج الإيجابية وتحضيره للمدرب القادم.

وواصل: أنا واثق بنفسي والخبرات التي أمتلكها، بالإضافة إلى وجود العناصر المميزة في الوحدة، وهذا الأمر سبب رئيس في قبولي التحدي.