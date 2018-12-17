شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد أعضاء الجمعية العمومية على مقر اللجنة فى استاد القاهرة، استعدادا لبدء أعمال العمومية، وكان فى إستقاب الأعضاء ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة. وحضر منذ قليل حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو اللجنة الأوليمبية إلى مقر اللجنة الأوليمبية المصرية ممثلا للاتحاد فى الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية. كما حضر أحمد مجاهد ممثلاعن اتحاد الكرة فى العمومية، ويعقد الاجتماع فى مقر اللجنة الأولمبية بمجمع استاد القاهرة، لمناقشة الحساب الختامى والميزانية، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات.

حازم امام ومجاهد مع ممدوح الششتاوى وتتمثل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من 28 اتحاد رياضي بعد إستبعاد اتحاد التنس لصدور حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل مجلس إدارته ويكتمل النصاب بحضور 50% + 1 من الأعضاء.

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