شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: لم أعمل بالصحافة واعتدت على الضغوط.. وبدأنا دراسة المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للأهلي، أن جماهير فريقه لن تمثل ضغطاً عليه للفوز بالبطولات مع القلعة الحمراء.

وأضاف لاسارتي، فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأهلي لتقديمه لوسائل الإعلام، "متعود على مثل هذه الأجواء، وأعرف جيدا معنى الفوز، ليس لدى قلق للقيادة الأولى فى أفريقيا، وأعد الجميع بالعمل الجاد".

وتابع مدرب الأهلى الجديد، "كانت لدى بعض العروض، وأفضل عرض هو الأهلي وبفارق كبير جدا، لذا اخترت الأهلي".، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تكن منذ فترة طويلة وكانت منذ 6 أو 7 أيام فقط".

من ناحية أخرى، قال مارتن لاسارتى، "لم أكتب أى مقالات صحفية مثلما قال البعض، ولم أعمل في الصحافة".

وأضاف المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء، "من خلال المباريات التى شاهدتها هناك بعض الأمور التى تحتاج للعمل،

وحول الحضور الجماهيرى القليل فى المدرجات، قال مدرب الأهلى الجديد، "أهم النقاط للفوز هو روح الفريق، وداخل هذه الروح هو الجمهور وسنعمل للأفضل دائما للفريق".

وعن رسالته للجماهير قال مدرب الأهلي، "اصبروا على الفريق، وسنعمل بجد لكى نصل إلى الأهداف التى نريدها جميعا، وأنا مقتنع بالوصول إلى هذه الأهداف" .

وأكد لاسارتي أن النادى الأهلي يقوم تغييرات مهمة للغاية وستكون جيدة، قائلا، "أمامنا المادة لكى ندرس المنافسين جيدا، وهناك أشخاص فى الفريق ستقوم بمد الجهاز الفنى بالمعلومات، وبالفعل قمنا بهذا الأمر منذ الأمس".