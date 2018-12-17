شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: هيثم عرابى له دور كبير فى التعاقد مع لاسارتى.. وكلنا بنكمل بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه سيكون هناك متابعة جيدة للاعبى الشباب وسيتم اختيار اللاعبين أصحاب الشخصية.

وأضاف عبد الحفيظ، فى المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد مارتن لاسارتى لوسائل الإعلام، "لا بد أن يكون هناك شكر واجب لبعض الأشخاص، أمثال محمد فضل وعدلى القيعى وعلاء ميهوب وهيثم عرابى، الذي كان له دور كبير في إنهاء التعاقد مع لاسارتى".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "لا أحد يبدأ من الصفر بل جميعنا نكمل بعضنا الآخر"، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى قادر على النجاح، وكل الدعم للجهاز الفنى الجديد للمدرب لاسارتى".