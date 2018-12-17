شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: هيثم عرابى له دور كبير فى التعاقد مع لاسارتى.. وكلنا بنكمل بعض والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الحفيظ، فى المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد مارتن لاسارتى لوسائل الإعلام، "لا بد أن يكون هناك شكر واجب لبعض الأشخاص، أمثال محمد فضل وعدلى القيعى وعلاء ميهوب وهيثم عرابى، الذي كان له دور كبير في إنهاء التعاقد مع لاسارتى".
وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "لا أحد يبدأ من الصفر بل جميعنا نكمل بعضنا الآخر"، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى قادر على النجاح، وكل الدعم للجهاز الفنى الجديد للمدرب لاسارتى".
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: هيثم عرابى له دور كبير فى التعاقد مع لاسارتى.. وكلنا بنكمل بعض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .