شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الجديد: لن أفوت فرصة التدريب بأفريقيا.. وهدفى التتويج بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف لاسارتى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأهلي لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، "كنت أحتاج لمثل هذه الفرصة والعمل فى أفريقيا، ولن أفقدها، واخترت الأهلي لأنه ناد كبير، وتاريخه عظيم وأهدافه كبيرة ،وهذا سبب اختياري له".
وأشار لاسارتى إلى أن من يعيش الكرة بشغف يضع أهدافا وينجح فى الوصول إليها، وأنه يعد بالعمل ويتمنى أن يقود الفريق للتتويج بالبطولات، قائلا، "سأعمل بجد وهذا أمر مهم".
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