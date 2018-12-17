شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى الجديد: لن أفوت فرصة التدريب بأفريقيا.. وهدفى التتويج بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدرب الأوروجويانى مارتين لاسارتي ، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن هذه أول مرة يعمل فى أفريقيا مثلما فعل ذلك فى أوروبا.

وأضاف لاسارتى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأهلي لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، "كنت أحتاج لمثل هذه الفرصة والعمل فى أفريقيا، ولن أفقدها، واخترت الأهلي لأنه ناد كبير، وتاريخه عظيم وأهدافه كبيرة ،وهذا سبب اختياري له".

وأشار لاسارتى إلى أن من يعيش الكرة بشغف يضع أهدافا وينجح فى الوصول إليها، وأنه يعد بالعمل ويتمنى أن يقود الفريق للتتويج بالبطولات، قائلا، "سأعمل بجد وهذا أمر مهم".