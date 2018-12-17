شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: كنت محظوظا باكتشاف سواريز وجريزمان.. و4ـ2ـ3ـ1طريقتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلي، عن فخره بالعمل مع القلعة الحمراء التى تعد الأكثر حصولاً على البطولات فى أفريقيا.

وأشار الأوروجويانى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأهلي لتقديم مدربه الجديد لوسائل الإعلام، إلى أنه يؤمن بمصطلح الانتماء، وأنه حرص على الإبقاء على ثنائى مصرى فى الجهاز الفنى لإيمانه بذلك، مؤكداً أنه لم يضع شروطاً أثناء التفاوض مع النادى الأهلي.

وأكد لاسارتي أنه كان محظوظاً باكتشاف نجوم كبار، مثل لويس سواريز نجم منتخب أوروجواى وبرشلونة الإسبانى، وكذلك جريز مان نجم المنتخب الفرنسى، موضحا أنه يحب اكتشاف اللاعبين الموهبين أصحاب الشخصيات القوية.

وعن الطريقة الفنية التى سيتبعها مارتن لاسارتي مع الأهلي، قال المدرب الأوروجوياني إنه عمل بطرق فنية عديدة، وهذا يساعده على اختيار الطريقة الأنسب، موضحا أنه سيعمل على دراسة اللاعبين أولاً ثم يقرر الطريقة الأنسب للفريق الأحمر، مشيراً إلى التغيير بأنه سيأتى بشكل تدريجى، لكنه يفضل طريقة ٤-٢-٣-١.