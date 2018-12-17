شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتنظيم منتدى الشباب العربى الأفريقى تحت رعاية الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الشباب والرياضة لتنظيم منتدى الشباب العربى الأفريقي خلال الفترة من ١٩-٢٨ ديسمبر الجارى، والذى يعد أضخم حدث شبابى عربى أفريقى ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى، تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن المنتدى سيتم تنفيذه فى ثلاث محافظات مصرية، القاهرة والأقصر وأسوان، موضحا أن البرنامج يتضمن عدداً من الحلقات النقاشية التى تهم العالم العربى والأفريقى، وعددا من ورش العمل حول قضايا التنمية من خلال الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يشمل أيضاً زيارات لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات سياحية للمناطق التاريخية والأثرية.

وتابع الدكتور أشرف صبحى، "نهدف من خلال المنتدى إلى بناء جسور التواصل بين الشباب العربى والأفريقى، فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقتان العربية والأفريقية، وطرح الرؤى الشبابية للتغلب علي التحديات المشتركة".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المؤتمر يعزز التجمع الشبابى العربى الأفريقى قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية والقارة السمراء، ويفعل دور الشباب ويشركهم في العمل التنموي والمجتمعى.