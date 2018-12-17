شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن قيادة لاسارتى للفريق بداية من 27 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، سعادته بتعاقد النادى مع الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، متمنياً أن يكون للمدرب بصمة فى تاريخ القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ فى مؤتمر تقديم لاسارتى لوسائل الإعلام والمنعقد حاليا بالقلعة الحمراء، "المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا نظرا لرغبة الطرفين فى إتمام التعاقد الذى يمتد لمدة موسم ونصف".

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن لاسارتي سيقود الفريق بداية من يوم 27 ديسمبر الجارى، والتعاقد تم معه لمدة موسم ونصف.