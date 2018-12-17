شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى فى أول مؤتمر صحفى: اخترت الأهلى أعظم نادٍ وحضرت للفوز بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للفريق للأهلى، الشكر للحضور فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بمقر القلعة الحمراء، قائلا، "اخترت الأهلى لأنه نادٍ عظيم ومن أعظم الأندية الموجودة فى المنطقة، وأهدافه عظيمة"، مبدياً إعجابه بسياسة الأهلى لأنه ينافس على البطولات، قائلا، "أعيش الكرة بشغف وحضرت لمصر من أجل التتويج بالبطولات والفوز".

وأضاف لاسارتى، فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام داخل مقر النادى بالجزيرة، "هناك وسائل كثيرة لتحقيق طموحاتى مع الأهلى، أهمها تشكيلة لاعبين جيدة، وكل شخص يعمل ما هو مطلوب منه، لاعب صغير السن أو لاعب كبير، على الجميع أن يجتهد ويعمل كفريق واحد حتى نُحقق أهدافنا".

وتابع مدرب الأهلى الجديد، "لابد أن تكون هناك "روح" للفريق.. لما نكسب ونحقق أهدافنا.. فى فريق مهم وكبير كالأهلى هذا يؤدى إلى سعادة الجمهور واللاعبين.. كل الجمهور الذى يثق فى واللاعبين سيكونوا راضين عن عملى لأننا سنجتهد".