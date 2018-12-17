شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يغادر القاهرة غدا لجمع متعلقاته قبل العودة لتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر الأورجويانى مارتن لاسارتي ، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى بلاده غدا لجمع متعلقاته وقضاء إجازة قصيرة مع أسرته قبل العودة من جديد للقاهرة لقيادة تدريبات الفريق الأحمر مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتولى لاسارتى المسئولية الفنية للأهلي بشكل رسمى بعد مواجهة جيما الإثيوبى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ عقد لاسارتي مع الأهلي بشكل رسمى بداية من 1 يناير المقبل ويمتد لمدة موسم ونصف، ويحصل خلالها المدرب الأورجويانى على ما يعادل 40 مليون جنيه مصرى.