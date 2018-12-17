مباشر.. قرعة دوري الأبطال.. مواجهة نارية تنتظر محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

واكتمل عِقد المتأهلين إلى ثمن النهائي، بعدما حسمت 8 أندية صدارة مجموعاتها ومثلهم في المركز الثاني، فيما تحولت 8 فرق أخرى إلى بطولة الدوري الأوروبي.

8 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي (بروسيا دورتموند الألماني – برشلونة الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي - بورتو البرتغالي – بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الأسباني – يوفنتوس الإيطالي).

أما أصحاب المركز الثاني فهم (أتليتكو مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- ليفربول الإنجليزي- شالكه الألماني- آياكس الهولندي- ليون الفرنسي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب المتأهلين الفرق التي صاحبتهم في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر.

وينتظر أن يواجه فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أحد الفرق التالية: (بروسيا دورتموند الألماني - برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - بايرن ميونيخ الألماني - ريال مدريد الأسباني - يوفنتوس الإيطالي).

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي - شالكه الألماني

أتليتكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي - باريس سان جيرمان

توتنهام الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني

أوليمبيك ليون الفرنسي - برشلونة الإسباني

روما الإيطالي - بورتو البرتغالي

أياكس الهولندي- ريال مدريد الإسباني

ليفربول الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني