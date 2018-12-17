عبد الحفيظ يكشف.. دور فضل وعرابي وميهوب في صفقات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن دور كل من محمد فضل وهيثم عرابي وعلاء ميهوب بشأن الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم مارتن لاسارتي قال عبد الحفيظ: "محمد فضل كان له دور في التعاقد مع الثلاثي محمد محمود لاعب وادي دجلة، ومحمد وحيد نجم مصر للمقاصة، إلى جانب الأنجولي جيرالدو القادم من صفوف أول أغسطس".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أن هيثم عرابي كان صاحب الفضل في التعاقد مع المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لافتًا إلى دور علاء ميهوب البارز في إتمام صفقة التعاقد مع الفلسطيني الشاب محمود سلمي.

وأشار عبد الحفيظ إلى الدور الذي يقدمه عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧، في قطاع الناشئين بالأهلي مؤكدًا أن كل فرد في الأهلي يقوم بعمله على أكمل وجه ويكمل مسيرة سابقيه.

وكان الأهلي قد عقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد لاسارتي الذي سيقود الفريق الأحمر لمدة موسم ونصف.

جدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي اعتمدت تشكيل الجهاز الفني للفريق الأحمر والمكون من لاسارتي (مدير فني)، سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة، محمد يوسف مدرب عام، سباستيان مدرب مساعد، سامي قمصان مدرب، اليخاندرو مدرب أحمال، طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.