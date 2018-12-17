لاسارتي يكشف: لماذا اختار الأهلي؟.. وأهدافه.. وعاملان يساعداه على النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه اختار تدريب الفريق لأنه نادي عظيم، ومن أكثر الأندية تتويجا للألقاب في العالم.

وأوضح لاسارتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه، أن النادي الأهلي له أهداف عظيمة شجعته للموافقة على التعاقد مع الفريق.

وأشار إلى أن تجاربه جعلته على علم ودراية، ولكنه يحتاج وقتا من أجل أن يعرف أكثر، مشيرًا إلى أن تاريخ النادي لا يحتاج من يتحدث عنه.

وكشف لاسارتي عن تليقيه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، ولكن عرض النادي الأهلي كان الأفضل بين العروض المقدمه.

وأكد أنه لا يقلقه التدريب في إفريقي للمرة الأولى: :"أول مرة اشتغل مع فريق كبير كانت أول مرة، وأول مرة اشتغل في أوروبا كانت أول مرة، دائما فيه أول مرة".

وأكد المدير الفني الأوروجوياني أنه أتى إلى مصر من أجل الفوز، وما يساعده في ذلك عاملين: الأول تشكيل لاعبين أقوياء وجاهزين، وأن يقوم كل فريق كبيرًا أو صغيرًا في السن بدوره من أجل الوصول للأهداف، وجعل الجماهير راضيين عن ما يقدمه الفريق.

وأكمل: "لا أعد ببطولات أو مكسب، ولكنها أهدافي، وسأعمل من أجل تحقيقها".

وطالب لاسارتي، الجماهير بالصبر على الفريق، مؤكدًا ثقته واقتناعه بالوصول لأهدافه.

ويتكون الجهاز الفني من مارتن لاسارتي مديرا فنيا، وسيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة، ومحمد يوسف مدربا عاما، وسباستيان مدربا مساعدا، وسامي قمصان مدربا، وأليخاندرو مدرب أحمال، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.