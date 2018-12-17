وكيله يكشف لمصراوي تطورات انتقال شيكابالا إلى الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365

أكد سمير عبد التواب وكيل أعمال محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الزمالك المعار لنادي أبولون سميرني اليوناني أن انتقال اللاعب لم يتم حسمه للاتحاد السكندري في يناير المقبل.

وشدد الوكيل على أن الزمالك لم يوافق حتى الآن على انتقال اللاعب للفريق السكندري رغم تواصل مسؤولي النادي الأبيض مع شيكابالا في الأيام الماضية وترحيب اللاعب بالأمر.

وأكد وكيل شيكابالا أن موقف اللاعب سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل المفاوضات التي تتم بين مسؤولي الاتحاد والنادي الأبيض.

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري رحب بانضمام شيكابالا، وأكد موافقة كافة الأطراف "اللاعب والنادي السكندري، وناديه اليوناني"، فيما تتبقى موافقة الزمالك فقط لإتمام الصفقة.

وشارك شيكابالا هذا الموسم مع أبولون اليوناني في 11 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها من تسجيل هدفاً وصناعة اخر.