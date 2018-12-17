لاسارتي يكشف عن شيء أقلقه في الأهلي وطريقة اللعب المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي، عن قلقه بسبب كثرة الإصابات التي تصيب اللاعبين بالفريق.

وأضاف لاسارتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه، أنه سيبحث عن الخطة المناسبة لتفادي تلك المشكلة مستقبلا سواء من خلال إعداد مناسب للاعب أو البحث عن حلول أخرى لتفادي الوقوع في نفس المشكلة.

ويعاني الاهلي من غيابات خلال الفترة الأخيرة للإصابة التي طالت كل من: وليد أزارو، وجونيور أجايي، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعه، ومحمد نجيب، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور.

وأكد لاسارتي أنه لعب في أوروبا بطريقة (4-2-3-1)، فيما لعب بأمريكا اللاتينية بطريقة (4-3-3).

وأوضح أنه سيدرس لاعبي النادي الاهلي وإمكانياتهم أولا قبل اتخاذ قرار بطريقة اللعب المناسبة للفريق.

وأتم: "التغيير لن يكون جذريا في البداية، وسيتم إدخال التعديلات تدريجيا".

وأكمل: "شاهدت 6 مباريات للفريق، ولدي مباريات أخرى سأشاهدها، بعض المباريات كان الفريق جيدا فيها، ومباريات كان يحتاج أن يُحسن أدائه، حددت بعض نقاط الضعف، ولكن ليس كل النقاط".

وعن اختيار اللاعبين الجدد، أكد أنه سيكون له دورا في اختيار اللاعبين مستقبلا بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ويتكون الجهاز الفني من مارتن لاسارتي مديرا فنيا، وسيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة، ومحمد يوسف مدربا عاما، وسباستيان مدربا مساعدا، وسامي قمصان مدربا، وأليخاندرو مدرب أحمال، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.