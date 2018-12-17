الأهلي يكشف مدة عقد لاسارتي وموعد توليه المهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المفاوضات مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، استمرت أقل من 10 أيام حتى إتمام التعاقد.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديم لاسارتي، أن مدة العقد سيستمر لمدة موسم ونصف.

وأشار مدير الكرة، أن التعاقد يبدأ في آخر ديسمبر الجاري، لقيادة الفريق، ويستمر حتى نهاية موسم 2019 - 2020.

ويتكون الجهاز الفني من مارتن لاسارتي مديرا فنيا، وسيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة، ومحمد يوسف مدربا عاما، وسباستيان مدربا مساعدا، وسامي قمصان مدربا، وأليخاندرو مدرب أحمال، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.