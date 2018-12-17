هل يتحول مونديال الأندية لبطولة كبرى؟.. اقتراح بمشاركة 24 فريقا كل 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقيادة رئيسه، السويسري جياني انفانتينو، يمضي قدما نحو تحقيق حلمه بتحويل بطولة كأس العالم للأندية إلى حدث أكثر أهمية بزيادة عدد الفرق المشاركة فيه إلى 24 فريقا، على أن تقام هذه البطولة كل أربع سنوات بدلا من بطولة كأس القارات للمنتخبات.

وكان انفانتينو قد سلط الضوء على الخطوط العريضة للبطولة في ثوبها الجديد خلال كونجرس الفيفا الذي أقيم في نهاية مارس الماضي بالعاصمة الكولومبية بوجوتا.

ولكن كشفت صحيفة "أ س" الإسبانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن محاولات انفانتينو تصطدم برفض كبير من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الكسندر سيفرين، الذي لا يؤيد نظام مونديال الأندية الجديد المقترح من قبل المسؤول السويسري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بدون مساندة وتأييد اليويفا فلن ترى البطولة الجديدة لمونديال الأندية النور مهما حرص انفانتينو على المضي قدما في محاولاته الحثيثة في هذا الصدد.

وتبرز نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين في عدد المقاعد المخصصة للفرق الأوروبية في البطولة الجديدة، حيث من المقرر طبقا للنظام الذي يعده انفانتينو أن يشارك من القارة العجوز 12 فريقا من بينهم الفرق المتأهلة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في السنوات الأربع الأخيرة والفرق المتوجة بلقب الدوري الأوروبي.

وفي حال تكرر أطراف المباراة النهائية أو الفائز بهاتين البطولتين خلال السنوات الأربع الأخيرة سيتم اختيار الفرق المشاركة طبقا لتصنيف الفيفا.

وعلى الجانب الأخر ستحصل أندية قارة أمريكا الجنوبية على أربعة مقاعد في مونديال الأندية الجديد، وستكون من نصيب الفرق الفائزة بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس في السنوات الأربع الأخيرة التي تسبق انطلاق البطولة الجديدة.

وستضم البطولة أيضا فريقين من كل من أفريقيا وأسيا وأمريكا الوسطى، بالإضافة إلى فريق الدولة المضيفة والفريق الفائز بالملحق الذي سيجمع بين أمريكا الجنوبية ومنطقة أوقيانوسيا.

ومن المقرر أن تقام هذه البطولة في العام السابق على بطولة كأس العالم خلال أيام العطلات لثلاثة أسابيع من شهر يونيو.

وأوضحت "أ س" أن سيفرين يرغب في تخصيص عدد أكبرمن المقاعد لصالح أوروبا، حيث أنه يرى، طبقا لتصريحاته الأخيرة، أن 75 بالمئة من الثراء التي تتمتع به كرة القدم في العالم يعود الفضل فيه إلى اليويفا.