لاسارتي: قدرات لاعبي الأهلي ستحدد طريقة لعب الفريق

لاسارتي مدرب الأهلي الجديد

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أكد المدرب الأوروجوياني مارتن لاساراتي، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يلعب بأكثر من طريقة لعب ولكن من يحدد هذه الأمور قدرات اللاعبين ولكنه يفاضل بين طريقة 4-2-3-1

و 4-3-3.

وأوضح أن العمل لأول مرة في أفريقيا ولكنه عمل لأول مرة في أوروبا وكان يفتقد الخبرة في العمل في بعض

الأمور ولكن الأهم أن يتم استغلال الفرص.

وأوضح أنه يعد بالعمل من أجل تقديم نجاحات مع الأهلي ويتمنى الوصول لنجاحات كبيرة مؤكداً أنه تابع 6 مباريات للأهلي منها لقاءات خسرها الفريق وآخرى فاز بها وكان يحتاج لتحسين أداءه.