لاسارتي يبدأ مهمته مع الأهلي 28 ديسمبر الجاري

لاسارتي مدرب الأهلي الجديد كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال يقود الأوروجوياني مارتن لاساراتي، المدير الفني الجديد للأهلي، الفريق 28 ديسمبر الجاري بعد عودته من بلاده. ويتولى لاساراتي قيادة الأهلي بداية من لقاء إنبي 30 ديسمبر الجاري بالدوري. ويقود محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، الفريق أمام النجوم وأيضًا في مباراة جيما الأثيوبي بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والداخلية.

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