سيد عبد الحفيظ يوجه الشكر لمحمد فضل

سيد عبد الحفيظ كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لمحمد فضل مدير التعاقدات السابق لدوره في صفقات التعاقد مع محمود وحيد ومحمد محمود والأنجولي جيرالدو الذي دخل أيضاً في مفاوضات ضمه عدلي القيعي. وحيد ومحمد محمود والأنجولي جيرالدو الذي دخل أيضاً في مفاوضات ضمه عدلي القيعي. واعترف عبد الحفيظ بدور هيثم عرابي في إتمام المفاوضات مع لاساراتي المدير الفني الجديد للأهلي بجانب دور علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق في صفقة محمود السلمي اللاعب الفلسطيني.

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