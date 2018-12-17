ميدو: الشركة الراعية ستعتذر قريبًا لنادي الزمالك

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أكد أحمد حسام ميدو، المدرب السابق للزمالك، أن الشركة الراعية للقلعة البيضاء، ستعتذر للنادي قريبًا.
وقال ميدو، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن ما فعله محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن فيمؤتمر إعلان تفاصيل عقد رعاية الأهلي غير مقبول على الإطلاق.
وتابع أن محمد كامل حرص على مساندة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، ولم يفعل ذلك مع الزمالك
وواصل أنه في حالة عدم التصدي لما يحدث من شركة بريزنتيشن ستحدث فجوة في قيمة عقود الرعاية بين الأهلي والزمالك، وسيعود الوضع لما كان عليه في الماضي.
وأضاف، أن الشركة الراعية لابد أن تحترم مشاعر جماهير الزمالك، لأن عواقب ما فعله محمد كامل قد تكون وخيمة.
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