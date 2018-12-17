لاسارتي يحسم مصير الراحلين عن الأهلي

مارتن لاساراتي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أكد المدرب الأوروجوياني مارتن لاساراتي ، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ، أنه سيكون له دور في اختيار الصفقات الجديدة مع إدارة النادي. الجديدة مع إدارة النادي. وأوضح أن ملف الراحلين سيتم تحديده بعناية مؤكداً أن أزمة الإصابات التي تضرب الفريق تثير قلقه وسيضع حلولاً للتخلص منها. وأشار إلى أنه لا يعد بتحقيق بطولات معينة ولكنه يعد بالعمل من أجل تحقيق أقصى نتائج ممكنة.

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