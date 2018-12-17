لاسارتي يحسم مصير الراحلين عن الأهلي

مارتن لاساراتيكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
أكد المدرب الأوروجوياني مارتن لاساراتي ، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ، أنه سيكون له دور في اختيار الصفقاتالجديدة مع إدارة النادي.
وأوضح أن ملف الراحلين سيتم تحديده بعناية مؤكداً أن أزمة
وأشار إلى أنه لا يعد بتحقيق بطولات معينة ولكنه يعد بالعمل من أجل تحقيق أقصى نتائج ممكنة.
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