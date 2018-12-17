كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: وجه الأوروجوياني مارتن لاساراتي المدير الفني الجديد لفريق الأهلي رسالة لجماهير النادي بالدعم والمساندة في المرحلة القادمة. وأكد المدرب الجديد للأهلي أن أهم نقاط الفوز هو روح الفريق وأهم عنصر بها طاقة الجماهير ودعمها ومساندتها للفريق بكل أهم نقاط الفوز هو روح الفريق وأهم عنصر بها طاقة الجماهير ودعمها ومساندتها للفريق بكلقوة في كل الأوقات. وأشار إلى أن الأهلي يحتاج للصبر بعض الشئ كفريق وليس كمدرب موضحاً أنه سيصل للأهداف المطلوبة ولكن بعد مرور الوقت ولديه ثقة تامة في تحقيق الأهداف.

شكرا لقرائتكم خبر عن لاساراتي يوجه رسالة لجمهور الأهلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .