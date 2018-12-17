سيد عبد الحفيظ كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال رحب سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي ، بالأوروجوياني مارتن لاساراتي المدير الفني الجديد للفريق موضحاً أن المفاوضات لم تستغرق سوى 10 أيام. أن المفاوضات لم تستغرق سوى 10 أيام. وأوضح أن المدرب الجديد سيبدأ مهام عمله يوم 27 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة موسم ونصف الموسم مؤكداً أن المرحلة القادمة مهمة بالنسبة للفريق الأحمر خاصة أن المنظومة كلها في الأهلي تسعى لتحقيق البطولات.

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف تفاصيل عقد لاسارتي مع الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .