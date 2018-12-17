عبد الحفيظ يكشف تفاصيل عقد لاسارتي مع الأهلي

سيد عبد الحفيظكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
رحب سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي ، بالأوروجوياني مارتن لاساراتي المدير الفني الجديد للفريق موضحاًأن المفاوضات لم تستغرق سوى 10 أيام.
وأوضح أن المدرب الجديد سيبدأ مهام عمله
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