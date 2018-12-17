لاسارتي يعود إلى أوروجواي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يغادر القاهرة غدا الثلاثاء، الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي متجها إلى بلاده، وذلك بعدما وقع رسميا على عقود توليه

مهمة تدريب الفريق الأحمر.

ويغادر لاسارتي إلى الأوروجواي، لإنهاء بعض الأمور الخاصة به، قبل

العودة مجددا، من أجل تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأحمر.

ووقع لاسارتي، على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، خلفا للمقال باتريس كارتيرون، مقابل 125 ألف دولار راتبا شهريا.