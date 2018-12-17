الأوروجوياني مارتين لاسارتيكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
يغادر القاهرة غدا الثلاثاء، الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي متجها إلى بلاده، وذلك بعدما وقع رسميا على عقود توليهمهمة تدريب الفريق الأحمر.
ويغادر لاسارتي إلى الأوروجواي، لإنهاء بعض الأمور الخاصة به، قبل
ووقع لاسارتي، على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف، خلفا للمقال باتريس كارتيرون، مقابل 125 ألف دولار راتبا شهريا.
شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعود إلى أوروجواي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .