رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي لن يتحجج بضغط المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي لن يتحجج بضغط المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، إنه من الطبيعي أن تكون التغطية الإعلامية لمدرب الأهلي تناسب الحدث لأنه سيتولى تدريب فريق كبير.

وأضاف سيد في تصريحات تلفزيونية: أمامنا مرحلة صعبة ونسعى لتخطي هذه المرحلة الصعبة بداية من مباراة اليوم أمام النجوم".

وتابع "التوفيق عامل مهم وأن يكون حليفنا في الفترة المقبلة، ونسعى للعمل ونرى ما سيحدث لنا مستقبلا".

وواصل "لا يوجد هناك مبررات لضغط المباريات علينا التعامل مع المواقف".

وأتم "على الجميع ان يثبت ذاته وقدراته وأن يصل ذلك إلى الجميع".