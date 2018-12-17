رياضة | عاجل.. سيد عبدالحفيظ يزف بشرى سارة لناشئ الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سيد عبدالحفيظ يزف بشرى سارة لناشئ الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم على أنه سيكون هناك متابعة جيدة للاعبي الشباب وسيتم اختيار اللاعبين أصحاب الشخصية".

وأضاف في المؤتمر الصحفي لتقديم لاسارتي لوسائل الإعلام :"ولا بد أن يكون هناك شكر واجب لبعض الأشخاص أمثال محمد فضل والمهندس عدلي القيعي والكابتن علاء ميهوب

وواصل "لا أحد يبدأ من الصفر بل جميعنا نكمل بعضنا الأخر، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قادر على النجاح، وكل الدعم للجهاز الفني الجديد للمدرب لاسارتي".

لاسارتي يكشف أسباب قيادته للأهلي

قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم النوادي في المنطقة وله تاريخ عظيم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"يعجنبي ان يكون النادي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة".

وتابع: "أعيش الكرة بشغف وأنا في مصر لكي أفوز، وهناك وسائل نتبعها في العمل لكي نحقق ذلك في مقدمتها نوعية اللاعيب وأن يؤدي كل فرد عمله".

وواصل: "لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا".

وتابع: "روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير".

واختتم: "الفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق".