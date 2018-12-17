رياضة | عاجل.. لاسارتي يكشف موعد انطلاق مهمته مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاسارتي يكشف موعد انطلاق مهمته مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي يقوم بتغييرات هامة للغاية وستكون جيدة ".
وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"أمامنا المادة لكي ندرس المنافسين جيدا، وهناك أشخاص في الفريق ستقوم بمد الجهاز الفني بالمعلومات، وبالفعل قمنا بهذا الأمر منذ الأمس".
واختتم لاسارتي :" لاسارتي: سأعود لبلادي غدا وسأقود الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"يعجنبي ان يكون النادي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة".
وواصل "لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا".
وواصل "روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير".
وأوضح "الفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق".
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