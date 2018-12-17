رياضة | الجبلاية ترفض زيادة بدلات الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية ترفض زيادة بدلات الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، زيادة بدلات حكام الدوري المصري بداية من الدوري الثاني بسبب زيادة عدد الحكام بالملاعب.

وكان عصام عبدالفتاح رئيس لجنة التحكيم بالجبلاية، تقدم بمقترح لزيادة رواتب الحكام خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يعانوه من سفريات ومجهودات خاصةً بالمحافظات البعيدة عن القاهرة.

وبرر أبوريدة، رفضه بأن هناك مطالب من أندية الدوري العام، بزيادة عدد الحكام بالملاعب إلى 6 حكام وهو ما يصعب من زيادة الرواتب، خاصةً أن الجبلاية بصدد تطبيق تقنية الفيديو "Var"، بداية الموسم المقبل.

وكان عبدالفتاح، وعد حكام الدوري المصري بزيادة رواتبهم 30%، على أن يتم زيادة رواتب القسمين الثاني والثالث بالتبعية، بعد تقدمهم بشكوى وكثرة احتجاجهم بسبب ضعف رواتبهم خلال المباريات.