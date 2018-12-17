رياضة | لاسارتي لجماهير الأهلي:"اصبروا على الفريق والروح مهمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي لجماهير الأهلي:"اصبروا على الفريق والروح مهمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن جماهير الأهلي لن تكون ضغطا عليه للفوز بالبطولات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"أنا متعود على مثل هذه الأجواء وأعرف جيدا معنى الفوز".

وتابع "ليس لدي أي قلق للقيادة الأولى في إفريقيا، وأعد الجميع بالعمل الجاد".

وواصل "كان لدي بعض العروض، وأفضل عرض له هو الأهلي وبفارق كبير جدا لذلك هو اختار الأهلي".

وأوضح "لم أكتب أي مقالا صحفيا مثلما قال البعض ولم أعمل في الصحافة".

وواصل "من خلال المباريات التي شاهدتها هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى العمل، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تكن منذ فترة طويلة وكانت منذ 6 أو 7 أيام فقط".

وحول الحضور الجماهيري القليل في المدرجات قال :"أهم النقاط للفوز هو روح الفريق، وداخل هذه الروح هو الجمهور وسنعمل للأفضل دائما للفريق".

وعن رسالته للجماهير قال :"اصبروا على الفريق، وسنعمل بجد لكي نصل إلى الأهداف التي نريدها جميعا".

وتابع "أنا مقتنع بالوصول إلى هذه الأهداف".