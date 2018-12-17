رياضة | مران قوي لمستبعدي الأهلي أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي لمستبعدي الأهلي أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستبعدون من مباراة النجوم مرانا قويا صباح اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. وشارك في المران أحمد فتحي وعلي معلول وصالح جمعة ومحمود الجزار ومصطفى شوبير. ويستضيف الأهلي نظيره النجوم في السابعة من مساء اليوم الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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